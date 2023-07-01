Antalya'da kıyılar, deniz süpürgesi, denetim teknesi, elektronik gemi denetim sistemiyle korunacak

231 Mavi Bayraklı plajıyla Türkiye'nin hatta dünyanın en fazla Mavi Bayrağına sahip kent olan Antalya'nın denizi ve kıyılarının korunması için çalışmalar devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili bütün birimleriyle büyükşehir belediyesinin deniz sezonuna hazır durumda olduğunu söyledi.

"İmkanlarımız güçlendi"

Denizin korunmasına yönelik yaptıkları çalışmaları anlatan Atasoy, “Deniz süpürgemizle olası deniz çöplerinin toplanmasına yönelik faaliyetleri yürütüyoruz. Öte yandan deniz araçlarının kontrol ve denetimine yönelik olarak denetim teknelerimiz faaliyetlerini sürdürüyor. Bu yıl yine faaliyete geçirdiğimiz elektronik gemi denetim sistemiyle, gemi atık alım istasyonlarıyla denizlerimiz çok daha güvenli olacak. Doğrudan Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda ve kontrolünde olan 17 Mavi Bayraklı plajımız var. 231 tane Mavi Bayraklı plajla Türkiye'nin hatta dünyanın en fazla Mavi Bayrağına sahip kentiz. Denizlerimizin korunması, insan sağlığının korunması, Antalyalı vatandaşlarımızın ve şehrimize gelecek yerli ve yabancı turistlerin tatillerini güvenli ve sağlıklı bir ortamda yapması için imkan ve kabiliyetimizi güçlendirmeye gayret gösteriyoruz” dedi.

"Denizimizi koruyoruz"

Geçen yıl faaliyete geçen “Denizleri Ağlatmayın” projesi çerçevesinde hem su altı robotları, hem dalgıçlarla hayalet ağların toplandığını söyleyen Atasoy, yabancı istilacı türlerle ilgili mücadele çalışmalarının da devam ettiğini belirtti.

Dere atık kapanlarıyla çöplerin denize ulaşabileceği noktalarda da çalışmaların yürütüldüğünü söyleyen Atasoy, “Bu ve buna benzer çalışmalarla hem bilinçlendirme, hem kontrol hem de güvenliğe yönelik ekipmanlarımızla, deniz filomuzla, uzman ekibimizle, sorumluluk alanlarımızda denizimizi gözümüz gibi koruyoruz. Bu yıl çok daha etkin ve başarılı çalışmalar yürüteceğimize eminim” diye konuştu.

"Vatandaşın desteği şart"

Antalya gibi 640 kilometre sahil şeridine sahip bir kentte yalnızca Antalya Büyükşehir Belediyesi ya da ilgili kurum ve kuruluşların yapacağı çalışmaların denizlerin korunması için yeterli olmayacağına dikkat çeken Atasoy, " Vatandaşlarımızın desteği şart. Eğer vatandaşlarımız ve kentimize gelen misafirlerimiz deniz ve kıyıları kullanım süresince daha bilinçli olurlarsa, çevreyi kirletmezlerse işimiz elbette çok daha kolay olur. Vatandaşlarımızın ve Antalya'mıza gelen tüm ziyaretçilerimizin sağlıklı ve temiz bir çevrede tatillerini geçirmelerini, arkalarında çöplerini değil güzel anılarını bırakmalarını isteriz” ifadelerine yer verdi.