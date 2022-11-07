Antalya'da kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 1 yaralı

Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Akseki istikametinden Manavgat istikametine gitmekte olan Battal Şencan idaresindeki 06 DR 9371 plakalı kamyonet, Manayıt mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü hafif yaralandı. Kaza yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından aracın içerisinden çıkartılan yaralı sürücü, ambulansla Akseki Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma kaza ile inceleme başlattı.