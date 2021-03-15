Antalya'da konut satışı düştü

Antalya'da 2020 Şubat ayında 6 bin 325 konut satılırken 2021 Şubat ayında yüzde 41,5 oranında azalarak 3 bin 702 konut satıldı. Konut satışlarında 2021 Şubat ayında Antalya, İstanbul Ankara ve İzmir'den sonra en fazla konut satılan 4'üncü il oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 Yılı Şubat Ayı Konut Satış İstatistiklerini açıkladı. Ülke genelinde konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,6 azalarak 81 bin 222 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 15 bin 929 konut satışı ve yüzde 19,6 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 7 bin 757 konut satışı ve yüzde 9,6 pay ile Ankara, 4 bin 659 konut satışı ve yüzde 5,7 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 27 konut ile Bayburt, 31 konut ile Ardahan ve 34 konut ile Tunceli oldu.

Antalya'da 2020 Şubat ayında 6 bin 325 konut satılırken 2021 Şubat ayında yüzde 41,5 oranında azalarak 3 bin 702 konut satıldı. Konut satışlarında 2021 Şubat ayında Antalya 3 bin 702 konut satışı ile İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra en fazla konut satılan 4. il oldu. İstatistikler göre Isparta'da 2020 Şubat ayında 548 konut satılırken 2021 Şubat ayında yüzde 52,0 oranında azalarak 263 konut satıldı. Burdur'da ise 2020 Şubat ayında 242 konut satılırken 2021 Şubat ayında yüzde 33,9 oranında azalarak 160 konut satıldı.

Yabancılara 533 konut satıldı

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26 azalarak 2 bin 964 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Şubat ayında ilk sırayı bin 525 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 533 konut satışı ile Antalya, 211 konut satışı ile Ankara, 138 konut satışı ile Mersin ve 64 konut satışı ile Samsun izledi.