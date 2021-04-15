Antalya'da konut satışında yüzde 1'lik düşüş

Antalya'da 2020 Mart ayında 5 bin 323 konut satılırken, 2021 Mart ayında bu durum yüzde 1 oranında düşerek 5 bin 268 oldu. Konut satışlarında, 2021 Mart ayında Antalya, İstanbul Ankara ve İzmir'den sonra en fazla konut satılan 4'üncü il oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 Yılı Mart Ayı Konut Satış İstatistiklerini açıkladı. Ülke genelinde konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artarak 111 bin 241 oldu. Konut satışlarında İstanbul 22 bin 7 konut satışı ve yüzde 19,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 11 bin 3 konut satışı ve yüzde 9,9 pay ile Ankara, 6 bin 636 konut satışı ve yüzde 6,0 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 15 konut ile Ardahan, 16 konut ile Hakkari ve 52 konut ile Tunceli oldu.

Antalya'da 2020 Mart ayında 5 bin 323 konut satılırken 2021 Mart ayında yüzde 1 oranında azalarak 5 bin 268 konut satıldı. Konut satışlarında 2021 Mart ayında Antalya 5 bin 268 konut satışı ile İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra en fazla konut satılan 4. il oldu.

Isparta'da 2020 Mart ayında 399 konut satılırken 2021 Mart ayında yüzde 13,8 oranında artarak 454 konut satıldı. Burdur'da ise 2020 Mart ayında 314 konut satılırken 2021 Mart ayında yüzde 8,9 oranında azalarak 286 konut satıldı.

Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,9 artarak 4 bin 248 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Mart ayında ilk sırayı 2 bin 119 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 889 konut satışı ile Antalya, 252 konut satışı ile Ankara, 184 konut satışı ile Mersin ve 129 konut satışı ile Yalova izledi.