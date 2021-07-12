Antalya'da konut satışlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23'lük düşüş

Antalya'da 2020 Haziran ayında 7 bin 555 konut satılırken 2021 Haziran ayında yüzde 23,6 oranında azalarak 5 bin 773 konut satıldı. Konut satışlarında 2021 Haziran ayında Antalya 5 bin 773 konut satışı ile İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra en fazla konut satılan 4. il oldu. Haziran ayında ise Antalya'da 906 yabancı uyruklu ev satın aldı.

Ülke genelinde konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,1 azalarak 134 bin 731 oldu. Konut satışlarında İstanbul 25 bin 833 konut satışı ve yüzde 19,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 13 bin 401 konut satışı ve yüzde 9,9 pay ile Ankara, 7 bin 522 konut satışı ve yüzde 5,6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 12 konut ile Hakkari, 32 konut ile Ardahan ve 64 konut ile Bayburt oldu.

Isparta'da 2020 Haziran ayında 903 konut satılırken 2021 Haziran ayında yüzde 3,7 oranında azalarak 599 konut satıldı. Burdur'da 2020 Haziran ayında 570 konut satılırken 2021 Haziran ayında yüzde 52,6 oranında azalarak 270 konut satıldı. Türkiye genelinde yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 185,3 artarak 4 bin 748 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Haziran ayında ilk sırayı 2 bin 257 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 906 konut satışı ile Antalya, 300 konut satışı ile Ankara, 221 konut satışı ile Mersin ve 148 konut satışı ile Bursa izledi.