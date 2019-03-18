İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya'da Konya rüzgarı esti

Büyükşehir Belediyesi Kültür Konserleri’nde Konya rüzgarı esti.

Büyükşehir Belediyesi Kültür Konserleri'nde Konya rüzgarı esti. Sevilen sanatçı Nursaç Doğanışık, en sevilen Konya türkülerini seslendirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de konseri izledi


AKM'de düzenlenen konserde Konya türküleri seslendirildi. Sevilen sanatçı Nursaç Doğanışık birbirinden güzel Konya türkülerini Antalyalılar ve Antalya'da yaşayan Konyalılar için seslendirdi. Konseri Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de izledi. Başkan Türel, sanatçı Nursaç Doğanışık ve Konyalılar Dernek Başkanı Süleyman Üre'ye çiçek takdim etti.



Ne olursan ol yine gel


Kendisinin de dededen Konyalı olduğunu hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, “Biz Konya kökenliyiz. Dedem 7 yaşında Konya'dan gelmiş. Ben öz Konyalıyım. Ben de keyifle dinledim sanatçımızı. Sözlerimi Mevlana'nın sözleriyle noktalamak isterim. “Ne olursan ol yine gel” dedi. Konyalılar Dernek Başkanı Süleyman Üre de Başkan Türel'e teşekkür ederek plaket takdim etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.