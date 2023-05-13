Antalya'da köpek balığının balıkçı teknesine yaptığı davranışları uzman isim yorumladı

Antalya'da balık avı için denize açılan balıkçı teknesine uzun süre yakın markaj uygulayan köpek balığının ‘Mako' cinsi olduğu ve ağzındaki oltayı çıkarmak için teknenin pervanesine sürtünebileceği belirtildi. Bu cinsin zararsız ve ona zarar vermedikçe saldırmayacağını belirten Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, “O kişi su da olsaydı, ağzındaki oltayı çıkarmak için ona bile sürtünebilirdi” dedi.

Konyaaltı ilçesinin 3 kilometre açıklarında dün balık tutmak için tekneyle açılan Savaş Güzel'in teknesinin yanına bir anda köpek balığı geldi. Güzel ve teknedeki arkadaşı neye uğradığını şaşırırken, köpek balığı su yüzeyine çıkarak uzun süre tekne etrafında döndü. Oltası denizde olan Güzel, zaman zaman teknenin motor kısmına yanaşan köpek balığına bağırarak tepki gösterdi. Yaklaşık 200 metre derinliği olan bölgede olduklarını belirten Güzel, “Köpek balığı yaklaşık 1 saattir teknemizi taciz ediyor. Motora saldırıyor. Pervaneye ısırık atıyor. Çok sıkıntılı bu. Ayağımı yıkarken bir baktım köpek balığı dolaşıyor. Ağzında kanca var, ya onun acısı ya da aç hayvan" diyen Güzel, zaman zaman ona balık da attı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, çok sayıda kişi tarafından izlendi.

“Korkmaya gerek yok”

Görüntülerdeki balığın Mako cinsi köpek balığı olduğunu kaydeden Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, nesli tükenmekte ve koruma altında olduğunu bildirdi. “Genç bir birey yaklaşık 20 kilo civarında” diyen Gökoğlu, köpek balığının bu davranışı ağzındaki oltayı çıkarmak için tekneye yanaşabileceğine dikkat çekti. Gökoğlu, “Bu tür balıklar tekneye iki niyetle yanaşır. Ya ağzındaki kancayı pervaneye sürtüp çıkartmak ya da koku alma duyuları çok geliştiği için balıkçıların tuttuğu balığın peşinden gelebilir. Korkmaya gerek yok. Biz zaman zaman dalışlarımızda görüyoruz bu tür balıkları. Bölge balıkçıların çok avlandığı bir bölge ve zaman zaman bu köpek balıkları oltaya yapışıp misinayı kopartıyor” ifadelerini kullandı.

“Ağzındaki kancayı çıkarmak için ona da sürtünebilirdi”

Köpek balığının zararsız olduğunu belirten Gökoğlu, “Sıkıştırmadıktan sonra da saldırmaz. Suda o kişi olsaydı, ağzındaki kancayı çıkartmak için ona da sürtünebilirdi. Çünkü ağzındaki oltadan dolayı beslenemez. Bunun için de oltayı çıkarmak isteyebilir” diye konuştu.