Antalya'da köprü demirine çarpan otomobilde can pazarı

Antalya'nın Aksu ilçesinde köprü demirine çarpıp, dereye düşmek üzere olan otomobilde can pazarı yaşandı. Sıkışan sürücü, araç kesilerek çıkarılırken, yolcu ise hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.30 sırasında Aksu ilçesi Boladan Çayı Köprüsü'nde meydana geldi. 36 yaşındaki Özgür Bayen, 15 DL 160 plakalı otomobiliyle kent merkezine doğru seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, köprünün demirine çarptı ve dereye doğru kaymaya başladı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine ulaşan itfaiye ilk olarak aracı düşmemesi için bağladı, ardından vinç yardımıyla sabitledi. Sürücü koltuğunda sıkışan Özgür Bayen'i kurtarmak için ekipler seferber oldu. Acı içindeki Bayen'e sağlık ekipleri serum taktı. Yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından parça parça kesilen araçtan Özgür Bayen ağır yaralı olarak çıkarıldı. Ambulansa alınan Bayen, özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yolcu bölümünde sıkışan Özgür Bayen'in babası Latif Bayen'in ise hayatını kaybettiği belirlendi. Yola çekilen otomobilin kapıları kesilerek, Latif Bayen'in cansız bedeni çıkarıldı. Yapılan incelemelerin ardından Latif Bayen'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri çalışmanın yapıldığı köprüde trafiği kontrollü olarak sağladı. Aracın yoldan çekilmesinin ardından yol tamamen trafiğe açıldı. Öte yandan, kaza yeri ve kurtarma çalışmaları havadan da görüntülendi.