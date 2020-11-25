Antalya'da korkunç saldırı

Antalya'da lüks ciple seyir eden 3 kişi, silahlı saldırıya uğradı. Başlarından vurulan 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.

Olay, Kepez ilçesi Esentepe Mahallesi Şahinbey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DKF 631 plakalı lüks cipin içerisinde seyir halinde ilerleyen 3 kişi ışığa yaklaşırken yavaşladıkları sırada kimliği tespit edilemeyen şüpheli veya şüpheliler tabanca ile ateş açtı. Başlarından vurularak ağır yaralanan biri sürücü, diğeri yolcu koltuğunda oturan 2 kişi hayatını kaybederken, diğer yaralı ise hastanede tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.