İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya'da korkutan ev yangını

Antalya’nın Kumluca ilçesinde bir binanın ikinci katında çıkan yangında daire kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir binanın ikinci katında çıkan yangında daire kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Haciveliler Mahallesi Çaydağıldığı mevkiinde saat 15.00 sıralarında 3 katlı bir evin ikinci katında elektrik kontağından kaynaklı olduğu tahmin edilen yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesine rağmen Osman Kolakoğlu'na ait ev kullanılamaz hale geldi. Evde kimsenin bulanmadığı yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı olmazken evde büyük hasar oluştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.