Antalya'da korkutan palmiye yangını

Antalya'da otluk alanda çıkan yangında 50'ye yakın palmiye ağacı küle döndü, içerisinde çocukların bulunduğu gecekonduya ilerleyen alevler son anda söndürüldü.

Muratpaşa ilçesine bağlı Doğuyaka Mahallesi 1193 sokaktaki palmiyelerin bulunduğu arazideki otluk alanda saat 17.30 sıralarında bilinmeyenden ötürü yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle 50'ye yakın palmiye ağaçlarına sıçrayan alevler, araziye yakın kısımdaki gecekonduya ilerlemeye başladı. Çevredekiler yangını hortum ve kovalarla söndürmeye çalışırken, o sırada gecekonduda bulunan çocuklar, aileleri tarafından dışarıya çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler, gecekonduya ulaşmak üzereyken son anda söndürüldü. Yangında palmiye ağaçları, gecekondu etrafındaki eşyalar küle döndü.

Gecekondu sahibi Şeref Ur, “Buraya gelmesi 5 dakika sürmedi. Evin çatısına geldi. Çocuklar içerideydi. Dışarıda elbiseler yandı.” dedi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma sürüyor.