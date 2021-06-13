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Antalya'da korona halayı

Antalya’da sokakta yapılan düğünde korona virüs önlemleri hiçe sayıldı.

Antalya'da sokakta yapılan düğünde korona virüs önlemleri hiçe sayıldı. Maske ve mesafe kurallarının ihlal edildiği düğünde, onlarca kişi el ele tutuşup halay çekti.


Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde dün akşam düzenlenen düğüne katılanlar, korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak eğlendi. Maske ve mesafe kuralının da ihlal edildiği düğünde, yüzlerce kişi el ele halay çekti. Düğün, bir katılımcı tarafından çekilen cep telefonu görüntüsüne yansıdı. Sosyal medyada da yayınlanan görüntüler tepki çekti.

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