Antalya'da korona partisine polis baskını: 20 kişiye 63 bin lira ceza

Antalya'da korona virüsü hiçe sayıp, bir apartmanın terasında erken yılbaşı kutlaması yapan gruba polis baskın yaptı. Polisin tespit ettiği 20 kişiye pandemi kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer liradan toplam 63 bin lira para cezası uygulandı.

Antalya'da dün yaklaşık 50 kişilik bir grubun terasta meşalelerle erken yılbaşı kutlayıp toplamda 113 bin 400 TL para cezasına çarptırılmasının ardından bugün de benzer bir görüntü Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'nde çekildi. Görüntülerde, bir apartmanın çatısında terasa çıkan yaklaşık 30 kişilik grup, eğlenmeye başladı. Erken yılbaşı kutlaması yaptıkları ileri sürülen grup, halay çekti, konfeti patlatarak eğlendi. Alkol de aldıkları iddia edilen grubun sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadıkları görüldü. Grup o anları birbirlerine sarılarak fotoğrafladı, drone ile de kayıt altına aldı. Vatandaşların cep telefonuyla çektikleri görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

20 kişiye 63 bin lira para cezası uygulandı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Apartmanın terasına çıkan polis ekipleri, bir süre önce eğlencelerini tamamlayıp ayrılan kişileri tespit etmek için çalışma başlattı. Kısa sürede kişilere ulaşan ekipler, pandemi kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 20 kişiye 3 bin 150'şer liradan toplam 63 bin lira para cezası uyguladı.