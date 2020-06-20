Antalya'da korona virüs önlemleri altında LGS heyecanı

Antalya'da da yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri altında Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı heyecanı yaşandı. Öğrenciler, maskeli ve sosyal mesafe kuralına uygun şekilde dersliklere alındı.

Antalya'da LGS'nin ilk oturumu için sabahın erken saatlerinde öğrenim gördükleri okullara gelen 8'inci sınıf öğrencileri korona virüs önlemleri altında içeri alındı. Aileleri ile maskeli şekilde okula gelen öğrenciler, daha sonra bahçeye alındı. Havanın sıcak olması nedeniyle öğrenciler okul bahçesinde gölgelik alanda sosyal mesafeye uygun olarak bekledi. Sınav görevlileri dersliklere öğrencileri alırken yoğunluk oluşmaması için yere sosyal mesafeyi ayarlayan antrenman çanağı yerleştirdi. Öğrenciler saat 08.30'dan itibaren dersliklere alınmaya başlandı. Kapı girişinde dezenfektanlı paspasa basan öğrencilerin giriş kartları kontrol edildi, ardından ellerine de dezenfektan sıkıldıktan sonra sırayla sınıflara alındı. Belgelerini unutan öğrenciler ise okul bahçesinde kısa süreli panik yaşadı. Okul idarecileri ve polis ekipleri okul bahçe kapısı önünde yığılan öğrencileri sosyal mesafe kuralına uymaları için sık sık uyardı. Kapıya da korona virüs önlemlerini içeren bilgilendirici pankartların asıldığı görüldü. Öğrencilerin sınav saatinde gecikme yaşamadan salonlardaki yerlerini aldığı gözlemlendi. Öğrencilerin uzun bir aradan sonra birbirlerini görmeleri nedeniyle zaman zaman sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri de görüldü.

Öğrenciler içeride ter dökerken, okulun çevresinde çocuklarını bekleyen ailelerin de heyecanlı olduğu gözlendi. Bazı aileler uyarılara rağmen okul yakınında beklemeye devam etti. Bir annenin ise çocuğunun başarısı için Kur'an-ı Kerim okuduğu görüldü.

"Stresli oldu"

Dışarıda oğlunu bekleyen Yaşar Seyran, “Stresli bir ortam geçirdik. Elimizden geldiği şekilde çocuklarımıza yardımcı olduk. İnşallah çocuklarımızı etkilemez. Tüm çocuklarımıza başarılar. Okul içi ve çevresinde alınan önlemleri başarılı buldum. Bizde veliler olarak kurallara uymaya çalıştık” dedi.

Kardeşini sınava getiren lise öğrencisi Melih Aldan, “Bende üniversite sınavına hazırlanıyorum. Kardeşimle ikimiz birlikte sınava hazırlandık. Korona virüs kardeşimi etkiledi. Evde kaldı hep. Güzel bir hazırlık yaptık. Zor oldu ama başaracağına inanıyorum. Bugün sınava geldik. Önlemler güzeldi, her şey sağlığımız için” ifadelerini kullandı.