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Antalya'da korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Antalya’nın Finike ilçesinde korona virüs vakasında ilk pozitif tanı konulan hasta, alkışlarla taburcu edildi.

Antalya'nın Finike ilçesinde korona virüs vakasında ilk pozitif tanı konulan hasta, alkışlarla taburcu edildi. Finike Devlet Hastanesi Başhekimi Yücel Kurt, “İlçe sınırlarımızda tespit ettiğimiz ilk pozitif vakamızın yapılan son iki testinin de negatif çıkması üzerine sağlıkla taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.



Finike ilçesinde korona virüs testi pozitif çıkan ilk hasta tedavi sürecinin ardından alkışlarla taburcu edildi. İsmi açıklanmayan hasta, doktorlar ve diğer sağlık personelinin alkışları arasında hastaneden ayrıldı. Finike Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yücel Kurt, " Ülkemizde de başarılı bir şekilde devam etmekte olan bu sürecin sekteye uğramaması adına taburcu edilen hasta ve yakınlarının izolasyon kurallarına riayet etmesi son derece önem arz etmektedir. Bununla beraber vatandaşlarımızın da Covid-19 mücadelesi kapsamında alınan kararlara sıkı sıkıya bağlı kalması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

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