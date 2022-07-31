Antalya'da KPSS heyecanı

Antalya'da ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) genel yetenek-genel kültür oturumu saat 10.15'te başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın ilk oturumu 10.15'te başladı. Adayların en yoğun olarak sınava girdiği noktalardan biri de Akdeniz Üniversitesi oldu. Sabah erken saatlerde araçları ile üniversiteye gelen aileler ve adaylar araç yoğunluğu oluşturdu. Görevliler tarafından adayların üzeri detaylı bir şekilde arandı. Salona metal eşya, etiketi bulunan su, anahtarlık, bozuk para ve kolyeler alınmadı.

Adayların heyecanlarına ortak olan aileleri, dua ederek okul kapısında bekledi. Adaylar saatler öncesinden sınava gireceği okul ve fakülteler önünde yoğunluk oluşturdu.

Görevliler saat 10.00'a doğru sürekli dışarı çıkarak adayları son dakikaların kaldığını belirterek uyardı. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesinde sınava girecek olan adaylardan bazıları tüm uyarılara rağmen son dakikada kapıdan içeri girdi.

Kızını kapıda bekleyen baba Cevat Us, “Kızım Türkçe öğretmeni. Daha önce atanamadı. Heyecanlanıyoruz. Kız çocuklarının okumasını ve ekmek sahibi olmasını istiyoruz. Bir an önce atanmasını istiyoruz. Bir şekilde atanmaları lazım. İnşallah başarır. Onun için iyisi olur” dedi.