Antalya'da kullanım ömrünü tamamlamış içme suyu hatları yenileniyor

Fatih Caddesi'nde 7 mahalleyi yakından ilgilendiren içme suyu hattı yenisi ile değiştirildi. ASAT, öz kaynakları ile 2021 yılında toplamda 136 bin metre içme suyu hattı yeniledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu (ASAT) Genel Müdürlüğü, Antalya merkez ilçelerinde kullanım ömrünü tamamlamış içme suyu borularını yeniliyor. ASAT ekipleri, araç trafiğinde yoğun olarak kullanılan Muratpaşa ilçesi Fatih Caddesi'nde okulların da ara tatile girmesini de fırsat bilerek, içme suyu isale hattında yenileme çalışması başlattı. Yolun bir kısmı daraltılarak yapılan çalışmayla bin 500 yüz metrelik hat, baştan sona yenilenecek. Ekipler çalışmayı kısa sürede bitirecek.

“1970 yıllardan kalma hatlar değişiyor”

İçme suyu yenileme çalışmasıyla 1970'li yıllardan kalma kullanım ömrünü tamamlamış borular standartlara uygun yenileriyle değiştiriliyor. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte Dutlubahçe, Cumhuriyet, Muratpaşa, Üçgen ile birlikte Kızılsaray, Etiler ve Tahılpazarı mahallerinin bir kısmında vatandaşlar daha verimli içme suyu alacak.

“Öz kaynaklar yapıldı”

ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri 2021 yılında Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Aksu, Döşemaaltı'nın farklı mahallerinde kendi öz kaynakları ile kullanım ömrünü tamamlamış 136 bin metre içme suyu borusu yeniledi. Yıl sonuna kadar 150 bin metre içme suyu hattının yenilenmesi planlanıyor. İsale hatlarının yenilenmesiyle birlikte yeni kontrol noktaları oluşturularak, kaçak ve kayıpların da önüne geçiliyor.