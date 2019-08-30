Antalya'da kültür şöleni

Kepez Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında bu yıl 5'ncisini düzenlediği Uluslararası Folklor Festivali, ikinci gününde de renkli gösterilere sahne oldu.

Kepez Belediyesi'nin düzenlediği 5. Uluslararası Folklor Festivali'nin ikinci günün de MarkAntalya önünden Cumhuriyet Meydanı istikametine kortej yürüyüşü düzenlendi. Festivalin konuk ekipleri, kültürlerini yansıtan rengarenk kıyafetleri ile büyük ilgi çekti. Antalyalıların alkışları arasında ilerleyen kortej yürüyüşü gösterilerin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Dünya'nın ve Türkiye'nin dört bir yanından 5. Uluslararası Folklor Festivali'ne katılan konuk ekipler, Antalyalılara renkli bir kültür şöleni sundu.

Şehirle özdeşleşen festival

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 5. Uluslararası Folklor Festivali'nin etkinlikleri sırasında konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, kültür festivalinin 5 yıllık yolculuğunu anlattı. Antalya'da kültür sanata farklı bir derinlik kazandırmak, şehirle özdeşleşen güzel bir festival oluşturmak için yola çıktıklarını belirten Başkan Tütüncü, “5 yıldır aynı heyecanla devam eden yolculuğumuz bizi buralara getirdi. Bu yıl folklor festivali etkinliklerini 5. kez düzenlemek bizler için büyük bir mutluluk vesilesi” dedi.

Antalya sevginin, barışın şehri

Folklorun kültürleri yansıtan, tanıtan, öğreten ve anlatan çok önemli bir sanat dalı olduğuna değinen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Yerel kültürlerin Antalya'da folklor festivali vesilesiyle yaşatılıyor olması çok anlamlı. Çünkü Antalya, Türkiye'nin 81 vilayetinden, dünyanın farklı şehirlerinden insanların, sevgi, barış, dostluk ve kardeşlik ikliminde yaşadığı güzel bir Türkiye şehri. Dünyanın en güzel yerlerinden birisi olan Antalya, Büyük Atatürk'ün de ifade ettiği şekliyle; gerçekten dünyanın en güzel şehirlerinden birisi. Uluslararası Folklor Festivaline 5 yıldır emek veren çok değerli arkadaşlarıma, bürokratlarıma, belediye çalışanlarımıza, işbirliği halindeki kurum ve kuruluşlarımıza bu güzel akşam da çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.