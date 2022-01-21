Antalya'da kum hırsızları çevre katliamına sebep oluyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde izinsiz kum alınan yerlerde, son günlerde aralıksız yağan yağmurların ardından dev göletler oluştu. Göletler, kum alınması nedeniyle açılan çukurlara gömülen çöpleri ve yaşanan doğa katliamını gözler önüne serdi. İzinsiz kum alınması sonucu, bölgede bulunan birçok çam ağacının yıkıldığı, birçoğunun da yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu gözlendi.

Manavgat Karaöz altı kum mevkiinde çamlık bölgede izinsiz kum alınması sonucu oluşan devasa çukurlar, son günlerde aralıksız yağan yağmurların ardından göletlerin oluşmasını sağladı. Şiddetli yağmur ve oluşan göletler, kimler tarafından gömüldüğü bilinmeyen büyük bölümünü pet şişelerin oluşturduğu devasa çöp yığınlarını da ortaya çıkardı. Bir taraftan izinsiz kum alınması sonucunda yaşanan doğa katliamına, kimliği belirsiz kişiler tarafından gömülen ve doğada yüzyıllar boyunca yok olmayan çöpler ekleniyor.