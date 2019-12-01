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Antalya'da kumar operasyonu

Antalya’da kumar suçuna yönelik yapılan çalışmalarda, 107 şüpheliye 34 bin 250 lira idari para cezası uygulandı.

Antalya'da kumar suçuna yönelik yapılan çalışmalarda, 107 şüpheliye 34 bin 250 lira idari para cezası uygulandı.


Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından son 1 hafta içerisinde Antalya'da kumar suçuyla ilgili yapılan operasyonlarda, 10 farklı adreste çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada 13 şüpheliye, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suç konusuyla alakalı adli işlem yapıldı.


Operasyonlarda, 10 bin TL paraya, yaklaşık 8 adet bilgisayara, 5 adet televizyon ve çok sayıda modeme, telefon ve kameraya el konuldu.


Aynı zamanda, yaklaşık 80 deste iskambil kağıdı 930 poker pulu ve çok sayıda oyun kartı ele geçirilirken, 107 şüpheliye toplam 34 bin 250 TL idari para cezası uygulandı.

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