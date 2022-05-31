Antalya'da kumar operasyonu

Antalya'da polis tarafından yapılan kumar operasyonlarında kumar oynadığı tespit edilen 61 kişiye toplam 109 bin TL idari para cezası uygulandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlileri tarafından kumar suçu ile ilgili yapılan operasyonda Muratpaşa ilçesinde faaliyet gösteren ruhsatsız iş yerinde kumar oynatıldığı, giriş kapılarının kilitli olduğu, kamera sistemleri ile erkete tabir edilen şahıslar tarafından içeri giren şahısların kontrol edildiği bilgisi alındı. Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda içeride bulunan 20 şahsın özel dizayn edilmiş poker masaları etrafında kumar oynadıkları tespit edildi. Şahıslara hitaben masa üzerlerinde bulunan para ve malzemelere dokunulmaması söylenmesine rağmen şahıslar suça konu malzemeleri ceplerine

ve çantalarına koydukları görülmesi üzerine 20 şahsa "Suç Delillerini Yok Etme-Gizleme veya Değiştirme (Delil Karartma)" suçundan adli işlem yapıldı. Şahıslar üzerinde ve masalarda bulunan 2 deste iskambil kağıdı, 347 adet poker pulu, 164 bin 600 TL, 200 Dolar, 290 Euro, 140 Pound paraya el konulmuş ve kumar oynayan 19 şahsa 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 34. maddesine muhalefet suçundan 34 bin 561 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca son bir hafta içinde yapılan kumar operasyonlarında Muratpaşa ilçesinde faaliyet gösteren 4'ü kıraathane ruhsatlı ve 4'ü ruhsatsız olmak üzere toplamda 8 iş yerinde kumar oynatıldığı tespit edildi. İşletme sorumluları olan 8 şahsa "Kumar Oynatılması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem yapılırken, 14 deste iskambil kağıdı, 472 adet poker pulu, 198 bin 300 TL, 300 Dolar, 290 Euro, 140 Pound paraya el konuldu. Kumar oynayan 41 şahsa 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 34. Maddesine muhalefet suçundan 74 bin 579 TL idari para cezası uygulandı.