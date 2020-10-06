Antalya'da kurallara uymayan Covid-19 pozitif ve temaslı 29 kişiye KYK'da zorunlu izolasyon uygulandı

Antalya'da, kolluk kuvvetlerince yapılan yol kontrollerinde kurallara uymayan ve izolasyonu ihlal ettiği tespit edilen 29 kişi Akdeniz Üniversitesi KYK Şehzade Korkut öğrenci yurdunda zorunlu karantinaya alındılar. Kolluk birimleri özellikle Antalya'nın giriş ve çıkış noktalarında pandemiyle mücadele kapsamında kontroller gerçekleştiriyor.

Covid-19 hastalığı olup kimsesiz sokakta yaşayan, izolasyon altında tutulan ve evde olması gerekirken izolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan, geçici nitelikte yerlerde konaklayan kişiler, tarım işçileri izolasyon süreçlerini tamamlamak üzere Antalya Valililiği tarafından oluşturulan Akdeniz Üniversitesi KYK Şehzade Korkut öğrenci yurdunda on dört günlük karantina altına alınıyor.

Antalya İl sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, izolasyon sürecinin 14 gün olduğunu ancak semptomları olan ve hastanede tedavi amaçlı geçen süreler karantinadan sayılmadığını hatırlattı. İzolasyon yurdunda kalanların temel ihtiyaçlarının AFAD tarafından karşılandığını kaydeden Hülür, "Yemekler, Kızılay'ın anlaşmalı olduğu yemek şirketi tarafından yemek menüleri belirlenerek sunum yapılmaktadır. Sağlık hizmetleri ise İl Sağlık Müdürlüğümüz koordinasyonunda ekiplerimiz tarafından karşılanıyor.

Yurtta kalanların kaçma girişiminde bulunması halinde cezai işlem İçişleri Bakanlığımızın genelgesi doğrultusunda kolluk kuvvetleri tarafından uygulanmaktadır" dedi.

Antalya'da yurtta şu ana kadar 114 kişi izolasyon altında tutulduğu bilgisini veren Dr.Hülür bunlardan 29'unun ise kolluk kuvvetlerince yapılan kontrollerde izolasyon kurallarına uymayan Covid-19 pozitif ve temaslı olan kişiler olduğunu söyledi. Hülür, "Kurallara uymak hepimizin sorumluluğudur. Vatandaşlarımızın bu salgınla mücadelede maske+mesafe+hijyen kurallarına ve gerekli görüldüyse izolasyon koşullarına uymaları büyük önem arz etmektedir. Konuyla ilgili kurumların koordinasyonu Sayın Valimizin başkanlığında yürütülmektedir "dedi.