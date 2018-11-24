Antalya'da kurallara uymayan sürücülere ceza

Antalya'da gerçekleştirilen Araç ve Motosiklet uygulamasında 613 motosiklet ile 251 araç sorgulandı, 129 sürücüye 88 bin 362 lira cezai işlem uygulandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü “Araç ve Motosiklet Uygulaması” gerçekleştirdi. Yurt genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uygulamaya 350 polis, 51 noktada katıldı. Şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması yapan görevliler uygulamada, bin 257 kişiyi sorguladı, arandığı tespit edilen 2 kişiyi yakaladı. 2'si evrakta sahtecilik (Motor Şasisi Kazımak), 1'i Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek suçlarından toplam 3 kişi gözaltına alınırken, 613 motosiklet sorgulandı, 4 tescilsiz motosiklet, 5 hacizli yakalamalı motosiklet yakalandı, 10 motosiklet trafikten men edildi. 2 şasisi kazınmış motosiklete el konularak sürücüleri hakkında adli işlem yapıldı. 9 motosiklete trafiği tehlikeye düşürmekten, 19 motosikletliye kasksız kullanmaktan, 15 motosikletliye sürücü belgesiz kullanmaktan işlem yapılırken, 123 motosiklete 86 bin 826 lira cezai işlem uygulandı. Sorgulanan 251 araçtan 2'si trafikten men edildi, 6 araca bin 536 TL. cezai işlem uygulandı. Ayrıca 6 iş yerinde de arama yapıldı.