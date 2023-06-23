Antalya'da kurban pazarlarında dolandırıcılık uyarısı

Antalya'da polis ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle yoğunluğun yaşandığı kurban pazarlarında vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle kurban alım satım yerlerinde geçmiş yıllarda alıcı ve satıcıların mağdur duruma düşmesine neden olan olayların yeniden yaşanmaması için çalışma başlattı. Belediyelerin zabıta ekipleriyle koordineli bir şekilde kurbanlık hayvan alım satımı için onay verilen hayvan pazar alanlarında vatandaşlara, parada, çek ve senette sahtecilik konularına dikkat etmeleri, özellikle de döviz ile yapılan alışverişlerde sahteciliğe ve döviz kurlarına dikkat etmeleri noktasında bilgilendirildi. Bunun yanında alışverişlerin mümkün olduğunca nakit olarak yapmaları, çek ve senetlerin karşılıksız çıkma ihtimalinin olduğu, paralarını güvenli yerde taşımaları, alışveriş esnasında paranın tırnakçılık yöntemi ile çalınabileceği hususlarında uyarılar yapılarak bilgilendirici broşürler dağıtıldı.