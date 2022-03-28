Antalya'da Kütüphane Haftası etkinlikleri başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Haftası nedeniyle Doğan Hızlan Kütüphanesi'nde ilk etkinliğini gerçekleştirdi. Yazar Burcu Bahar'la sesli okuma etkinliğinde bir araya gelen ilkokul öğrencileri, hem kitap okudu hem de eğlendi.

58. Kütüphane Haftası ve Doğan Hızlan Kütüphanesi 10 Yaşında etkinlikleri ‘Çocuk ve Gençlik Edebiyatı' teması ile başladı. 28 Mart-1 Nisan tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanacak haftada ilk etkinlik Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğan Hızlan Kütüphanesi bahçesinde Yazar Burcu Bahar, ilkokul 3. ve 4. Sınıf öğrencileriyle bir araya geldi. İnteraktif Sesli Okuma Etkinliğinde Yazar Burcu Bahar, çocuklarla “Saklasak da nereye saklasak” isimli hikaye oluşturma oyununu oynadı. Oyunun sonunda çocuklarla sohbet eden Bahar, çocukların merak ettikleri soruları da cevapladı.

“Kitaplarını imzaladı”

Burcu Bahar, etkinlik sonunda “Kar Küresiyle Yolculuk” adlı kitabını imzaladı.

Çocuklarla keyifli vakit geçiren Bahar, kitapla kalın vurgusu yaparak çocuklara bol bol kitap okumalarını tavsiye etti. Etkinliği değerlendiren Bahar, “Çok keyifli bir etkinlik oldu. Kitap nasıl yazılır sorusuna cevap vererek çocukların bu konudaki merakını gidermiş oldum. Onlarla şarkılarla birlikte doğaçlama bir kitap oluşturduk. Beraber çok eğlendik. Kitapla kalın sağlıcakla kalın” dedi.

“Renkli ayraçlar yaptılar”

Okuma etkinliğinin ardından Doğan Hızlan Kütüphanesi'nin hazırladığı “Benim Ayracım” isimli çalışma yapıldı. Çocuklar kendilerine dağıtılan renkli kalemler ve fon kağıtlarıyla hayallerini kağıda dökerek kendi ayraçlarını yaptılar.