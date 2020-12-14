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Antalya'da kuvvetli yağış sonrası seraları su bastı

Antalya’nın Serik ilçesinde kuvvet yağış sebebiyle bazı tarım alanları ve seralarda su baskını yaşandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde kuvvet yağış sebebiyle bazı tarım alanları ve seralarda su baskını yaşandı. Sabah tarım arazilerine gelen üreticiler, su içindeki muz ve çilek seralarıyla karşılaştı. Su basan bir tarlada ise traktör de sular altında kaldı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından turuncu alarmın verildiği turizm kenti Antalya'da, 2 gün önce başlayan sağanak yağış, dün olduğu gibi bugün de etkisini sürdürdü. Kuvvetli yağış sebebiyle tarım alanları ve meyve bahçelerinde su baskınları meydana geldi. Antalya'nın Serik ilçesi Belek Mahallesi'nde de şiddetli yağış sonrası çilek ve muz seralarında, tarlalarda, köprülerde, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sabah saatlerinde tarım arazilerine gelen üreticiler, seralarının su birikintileri içinde kaldığı manzarayla karşılaştı. Su basan bir tarlada ise traktör sular altında kaldı.

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