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Antalya'da 'Lider Çocuk Tarım Kampı' 2. gününde

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen ve ilköğretim 4’üncü sınıf öğrencilerinin katıldığı "Lider Çocuk Tarım Kampı" bu yıl ’Sıfır Atık’ teması ile ikinci gününde, Muratpaşa Yunus Emre İlkokulu öğrencilerinin katılımıyla devam etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen ve ilköğretim 4'üncü sınıf öğrencilerinin katıldığı "Lider Çocuk Tarım Kampı" bu yıl 'Sıfır Atık' teması ile ikinci gününde, Muratpaşa Yunus Emre İlkokulu öğrencilerinin katılımıyla devam etti.


Öğrenciler kampın ikinci gününde tohum işletmelerini ziyaret edip, topraksız tarımı yerinde gördü. Domates fidelerini de yerinde görme imkanı bulan öğrenciler, domates çeşitleri ve nasıl yetiştirildiği hakkında bildi aldı.


Solucan gübresi işletmesini de ziyaret eden öğrencilere California solucanı ve toprağa faydaları konularında bilgilendirme yapıldı. Öğrencilere evde beslemeleri için solucan hediye edildi.


Daha sonra Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğüne geçen öğrenciler, akvaryum ve havuzlarda bulunan balık türleri incelendi.


Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesini de ziyaret eden öğrencilere, Prof. Dr. Şule Orman tarafından kompost yapımı, biogaz, atıkların değerlendirilmesi ve sıfır atık konularında bilgi verildi.

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