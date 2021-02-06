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Antalya'da lise öğrencisinin oltasına boyu kadar balık takıldı

Antalya’da kıyıdan balık avına çıkan 18 yaşındaki lise öğrencisinin oltasına 42 kiloluk akya balığı takıldı.

Antalya'da kıyıdan balık avına çıkan 18 yaşındaki lise öğrencisinin oltasına 42 kiloluk akya balığı takıldı. O anları kameraya çeken genç ve çevresindekiler heyecan dolu anlar yaşadı.


Manavgat ilçesinde kıyı balıkçılığı yapan lise öğrencisi Alperen Uslu'nun oltasına 42 kiloluk ve yaklaşık 1.5 metre boyunda Akya balığı takıldı. Gencin balıkla mücadelesi ve kıyıya çıkartma anı cep telefonu kameralarına yansırken, çevresindekiler de heyecan dolu anlar yaşadı. Yaklaşık yarım saatlik bir çabanın ardından kıyıya çıkartılan balığı görenler, büyük şaşkınlık yaşadı.


Görüntüleri sosyal paylaşım sitesinde paylaşan gencin videosuna da ilgi oldukça büyük oldu.

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