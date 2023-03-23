Antalya'da LPG yakıt tankını ön koltuğa kadar getiren kaza: 3 yaralı

Antalya'da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazada 2 yaralının sıkıştığı LPG'li aracın bagajındaki yakıt tankı, çarpışmanın şiddetiyle ön koltuğa kadar geldi. Yaralılar tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Kepez ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hastaneden dönen İbrahim Çot'un (60) kullandığı 07 AAU 08 plakalı otomobil ile Mesut Ateş (52) himayesindeki 07 B 1985 plakalı otomobil kavşağa geldiği sırada çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar etrafa savrulurken, sürücü İbrahim Çot ve yanındaki eşi Ayşe Çot (55) otomobilde sıkıştı. Diğer araç sürücüsü Mesut Ateş de baş ve yüzünden yaralandı. İhbarın üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Montunu çıkarıp yaralı kadının üzerini örttü

Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan yaralıları kısa sürede araç içerisinde çıkardı. İtfaiye ekiplerinden bir er, montunu çıkarıp araç içerisinden çıkardığı yaralılardan Ayşe Çot'un üzerine örttü.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sedye yardımıyla ambulansa, ardından tedavi için hastaneye kaldırıldı.

LPG ön koltuğa kadar geldi

Öte yandan kazada hurda haline dönen İbrahim Çot'un kullandığı LPG'li aracın bagajındaki yakıt tankı, kazanın şiddetiyle ön koltuğa kadar geldiği görüldü.