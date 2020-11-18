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Antalya'da lüks cipe tutunan patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Antalya’da lüks bir cipin sürücüsü, patenli gençlerin araca tutunup yokuşu çıkmalarına müsaade etti.

Antalya'da lüks bir cipin sürücüsü, patenli gençlerin araca tutunup yokuşu çıkmalarına müsaade etti. Cipe tutunan gençler, tehlikeli bir şekilde trafikte yaklaşık 5 dakika boyunca yolculuk yaptı.


Antalya'da patentli gençlerin tehlikeli yolculukları kameralara yansımaya devam ediyor. Dün akşam Konyaaltı Sahili'nde paten sürerek eğlenen 3 genç, varyantlardan yokuş çıkmamak için o sıra otopark gişelerinde duran bir cipe yanaştı. Cip sürücüsü, araca tutunarak yokuşu çıkmak isteyen gençlere müsaade etti. İki genç cipin ön ve arka kapılarına, diğeri ise hemen arka lastiğin yanı başında araca tutunarak paten sürdü.


O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedilirken, gençlerin yaklaşık 5 dakikalık tehlikeli yolculuğu yokuşun çıkılmasının ardından kırmızı ışıkta son buldu.

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