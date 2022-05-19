İhlas Haber Ajansı

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Antalya'da lüks minibüs yoldan çıktı: 1 yaralı

Antalya’nın Serik ilçesinde refüjdeki palmiyelere çarparak devrilen lüks minibüsün sürücüsü yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde refüjdeki palmiyelere çarparak devrilen lüks minibüsün sürücüsü yaralandı.


Kaza, Antalya-Serik D 400 karayolunda saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ufuk K.'nın kullandığı 07 HFZ 57 plakalı lüks minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki palmiye ağaçlarına çarparak yan yattı. Kaza sonrası sürücüye ilk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar yaptı. Araçta şans eseri başka yolcu olmaması olası bir faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü kontrol amaçlı hastaneye götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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