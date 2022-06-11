Antalya'da lunaparktaki salıncağın platformdan çıktığı anlar cep telefonu kamerasında

Antalya'da lunaparktaki eğlence aleti bağlantı yerinden koparak platformdan çıktı, olayda 3 çocuk yaralandı. Cep telefonuna yansıyan görüntüde, kayıt alan çocuğun, “Buna binmeyin, aşırı korkutucu, kesin binmeyin” dedikten hemen sonra eğlence platformdan çıktığı görüldü.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Parkı'nda bulunan küçük lunaparkta minimaks denilen eğlence aleti, bağlantı yerinden koparak platformdan çıkıp ters döndü. Olayda 3 çocuk yaralandı. Çocuklar platformun altından çıkartılıp ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi.

Arkadaşları eğlence aletinde olan bir çocuk, olay anını kayıt altına aldı. Görüntülerde, çocuğun “Buna bindiler, az önce ben de bindim, şimdi başlıyorlar. Çok korkutucu, titredim. Kafamıza gelmesin. Çok korkutucu, sakın binmeyin buna. Buna binmeyin, aşırı korkutucu, kesin binmeyin” dediği ve sonrasında eğlence aletinin platformdan çıktığı anlar yer alıyor.