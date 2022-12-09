Antalya'da mafya tipi örgüte yapılan operasyonda 21 kişi adliyeye sevk edildi

Antalya'da aralarında polis, bekçi ve infaz koruma memurlarının da bulunduğu mafya tipi örgüte yapılan operasyonda 21 kişi yakalandı. Operasyonda gözaltına alınan 21 kişi adliyeye sevk edildi.

KOM Şube Müdürlüğü, çıkar amaçlı suç örgütleriyle mücadele çerçevesinde, aralarında polis, bekçi ve infaz koruma memurlarının da bulunduğu mafya tipi örgüte ve Alanya ilçesinde suç örgütlerine silah temin eden şahıslara yönelik olarak operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda örgüte silah temin ettiği öğrenilen iki kişi dahil 21 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların dun itibariyle Antalya Emniyet Müdürlüğü Kom Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Operasyonda gözaltına alınan 21 kişi sabah saatlerinde Antalya Adliyesine sevki gerçekleştirildi.