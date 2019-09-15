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Antalya'da mahalleliyi sokağa döken yangın

Antalya’nın Serik ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yerleşim bölgelerine yönelince mahalleli sokağa döküldü.

Antalya'nın Serik ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yerleşim bölgelerine yönelince mahalleli sokağa döküldü. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında mahalleyi dumanlar kaplarken, vatandaşlar ve polis nefes almakta zorlandı.


Serik ilçesi Kökez Mahallesi Yazır Tepesindeki makilik alanda saat 16.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle bir anda yayılan alevleri söndürmek için çevredeki vatandaşlar seferber oldu. İhbarın üzerine bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı itfaiye ve arazözler müdahalede bulundu. Ekipler, bir okulu ve çevredeki evleri tehdit eden alevleri kontrol altına almaya çalıştı. Tepenin sarplığı ekiplerin işlerini güçleştirirken, bölge halkı da çalışmalara destek verdi. Dumanların kapladığı mahallede evlerinden çocuklarıyla çıkan vatandaşlar ve bölgedeki polis nefes almakta güçlük çekti.



"Yangın, tahmini 10 hektarlık alanda etkili oldun"


Yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınan yangına ilişkin gazetecilere açıklamada bulunan Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, havanın rüzgarlı oluşunun ekiplerin işini güçleştirdiğini ifade etti. Aputkan, “Allah'a çok şükür can ve mal kaybımız yok. Hem Büyükşehir Belediyemiz hem Orman İşletme Müdürlüğümüz canla başla çalışıyor. Yangın, tahmini 10 hektarlık alanda etkili oldu” dedi.


Bölgede itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

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