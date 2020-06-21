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Antalya'da makilik alanda yangın

Antalya’nın Serik ilçesinde çıkan makilik alan yangınında 2 dönümlük arazi zarar gördü.

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan makilik alan yangınında 2 dönümlük arazi zarar gördü.


Antalya'nın Serik ilçesi Alacami Mahallesinde bu sabah çıkan yangında yaklaşık 2 dönüm arazi yangında zarar gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.


Kısa sürede söndürülen yangında soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

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