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Antalya'da makilik alanda yangın

Antalya’nın Serik ilçesinde makilik alanda çıkar yangın zeytin ağaçlarına sıçradı.

Antalya'nın Serik ilçesinde makilik alanda çıkar yangın zeytin ağaçlarına sıçradı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.


Antalya'nın Serik ilçesi Çanakçı mahallesinde makilik arazide başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle zeytin ağaçlarına sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman bölge Müdürlüğü'e ait ekipler yönlendirildi. Ekiplerin yangına karadan müdahaleyle kontrol altına alma çalışmasının devam ettiği bildirildi.

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