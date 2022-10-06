İhlas Haber Ajansı

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Antalya'da makilik alanda yangın

Antalya’nın Serik ilçesinde çıkan yangında yangında yaklaşık 5 dönüm makilik alan zarar gördü.

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangında yangında yaklaşık 5 dönüm makilik alan zarar gördü.


Yangın, Kayaburnu Mahallesinde öğle saatlerinde çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına 5 söndürme aracı, 2 su tankeri ile müdahale etti. Yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınan yangın sonrası yaklaşık 5 dönüm arazi küle döndü. Çevrede bulunan vatandaşlar yangına rüzgarın etkisiyle yüksek gerilim hattına yapışan naylonun neden olduğunu söyledi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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