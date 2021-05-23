Antalya'da makilik alandaki yangın

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Ermenek Mahallesi'nde moloz ve atıkların bulunduğu arazide başlayan yangın rüzgarın etkisiyle makilik alana sıçradı.

Geniş bir alanda devam eden yangının bölgedeki lüks villalar ve seralara ulaşmaması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar da kendi imkanlarıyla söndürme çalışmalarına destek vermeye çalışıyor.