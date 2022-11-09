Antalya'da manav dükkanına silahlı saldırı

Antalya'nın Serik ilçesinde kimliği belirsiz bir şahıs, pompalı tüfekle manav dükkanına ateş ederek kayıplara karıştı.

Olay, Serik ilçesine bağlı Orta Mahalle Atatürk Caddesi'nde akşam saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Bir şahıs pompalı tüfekle manav dükkanına iki el ateş ettikten sonra ileride park ettiği otomobiline binerek kaçtı. Olayda yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede iki adet fişek buldu. Polis ekipleri saldırıyı yapan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.