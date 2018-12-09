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Antalya'da marangoz yanarak can verdi

Antalya’nın Kemer ilçesinde bir evde çıkan yangında 85 yaşındaki marangoz hayatını kaybetti.

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir evde çıkan yangında 85 yaşındaki marangoz hayatını kaybetti.


Olay, Kemer ilçesi Tekirova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Aktan (85), sabah sobadan düşen ateşin ahşap tabanı tutuşturmasıyla çıktığı tahmin edilen yangında hayatını kaybetti. Olay, Aktan'ın yakınlarının evden dumanlar çıktığını görmesiyle ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Aktan'ın yanarak hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Kemer Devlet Hastanesi morguna kaldırılan yaşlı adamın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Tekirova'da yıllarca marangozluk yapan Mehmet Aktan'ın eşi Zekiye Aktan'ı geçen yıl kaybettiği öğrenildi. Aktan'tan geriye ise söylediği “Ela gözlüm sen bu elden gidersen” türküsünün videosu kaldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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