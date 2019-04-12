Antalya'da Mart ayında 10 bin öğrenci bilinçli tüketici eğitimi aldı

İlköğretim çağındaki çocukların Gıda Güvenliği ve Hijyeni konularında bilgilendirilmelerini sağlamak amacıyla 2019 yılı Mart ayında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Antalya'nın tüm ilçelerinde 106 okulda 10 bin öğrenciye gıda güvenliği eğitimi verildi.

Gıda güvenirliğinin sağlanmasında etkili denetimin yanı sıra tüketici bilinçlenmesinin de önemine dikkat çeken İl Müdürü Mustafa Özen, “Proje ile tüketicilere daha yakın olmayı istiyoruz. Her bir gıda işletmesinin başına denetçi dikemeyiz. 24 saat, mevzuata aykırı üretim yapılıyor mu diye denetleyemeyiz. Ama bunu 2.5 milyon tüketici yapabilir. Bu nedenle tüketiciyi denetleyici pozisyona getirmek istiyoruz. Bu noktada öğrencilerimiz bizim için gönüllü denetçilerimiz. Okulların açıldığı ikinci yarıyılla birlikte Şubat ayında 6 bin ve Mart ayında 10 bin olmak üzere toplamda 16 bin öğrenci eğitildi. Gıda güvenilirliği, hijyen ve gıdaların muhafazası gibi konularda öğrencilerimiz bilgilendiriliyor. Eğitilen bu öğrenciler bizim verdiğimiz bilgilerle işletmeleri gözlemlerse, işletme hep denetim altında olacak. Ayrıca öğrencilerin de okul çağında gıda denetimiyle ilgili bilgi sahibi olması gerekiyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte okullarımız açık olduğu süre boyunca eğitimler devam edecek.” dedi.