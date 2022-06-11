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Antalya'da mavi bayraklı plajlar için özel yazılım

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, girişlerin ücretsiz olduğu mavi bayraklı falez plajları için yakın bir dönemde hizmete sunacağı yazılımla doluluk oranını anlık olarak gösterecek.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, girişlerin ücretsiz olduğu mavi bayraklı falez plajları için yakın bir dönemde hizmete sunacağı yazılımla doluluk oranını anlık olarak gösterecek. Böylece daha evden, otelden çıkmadan plaj tercihi yapılabilecek.


Antalya'nın falezlerinin denizle buluştuğu noktada yer alan ve ahşap platform üzerine kurulu Muratpaşa Belediyesi'nin falez plajlarında sezon hareketli başladı. Her birinde mavi bayrak dalgalanan ve ücretsiz olan İnciraltı Falez Plajı, Erdal İnönü Kent Parkı ve Mobil falez plajları, Erenkuş Falez Plajı, Konserve Koyu Falez Plajı, yerli ve yabancı turistler tarafından sıklıkla tercih ediliyor.



İnternete bak öyle karar ver


Muratpaşa, girişlerin ücretsiz olmasının yanı sıra uygun fiyatlı şezlong-şemsiye ve büfe hizmetiyle de tercih edilen falez plajları için geliştirdiği bir yazılımı yakın dönemde uygulamaya alacak. Yeni uygulamayla, kent sakinleri ve turistler daha evden, otelden çıkmadan plajlardaki doluluk oranını anlık olarak görebilecek. Yazılım, plajlardaki şezlongların üzerine yerleştirilen karekodlar üzerinden çalışıyor.

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