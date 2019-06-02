Antalya'da mayıs ayında Rus patlaması

61'lik artışla Rusya'dan 805 bin 40 turist geldi. İkinci sırada ise 257 bin 395 rakamıyla Almanlar yer aldı.

Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya'da, rekorlar kırılmaya devam ediyor. Ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs ayında toplam 3 milyon 172 bin 25 turiste ev sahipliği yapan Antalya, sadece mayıs ayında toplam 1 milyon 646 bin 117 turisti ağırladı.

Mayıs ayında ülkelerine göre yolcular sıralamasında ilk 5 sırayı Rusya Federasyonu, Almanya, Ukrayna, İngiltere ve Polonya aldı. İlk 5 ayda kente gelen Rus turist sayısı 1 milyon 246 bin 757'ken, sadece mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8.6'lık artışla Rusya'dan 805 bin 40 turist geldi. Rus turistlerin mayıs ayındaki toplam payı yüzde 47 olarak gerçekleşti.

İkinci sırayı ise yüzde 15'lik payla Almanlar yer alırken, gelen Alman turist sayısı 257 bin 395 oldu. Aynı zamanda 5 ayda kente gelen Alman turist sayısı 617 bin 354 kişi olarak kaydedildi. Üçüncü sırayı alan Ukrayna'dan 126 bin 685 turist gelirken, dördüncü sırada olan İngiltere'den 90 bin 510 kişi geldi.

Polonyalılar da ise yüzde 50 artış yaşandı. Mayıs ayında kente gelen Polonyalı turist sayısı 109 bin 603 oldu.