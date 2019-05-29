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Antalya'da merada hayvan otlatma kavgası: 1 ölü

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde, merada hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi amcasının oğlunu av tüfeğiyle öldürdü.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, merada hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi amcasının oğlunu av tüfeğiyle öldürdü.


Edinilen bilgiye göre olay dün, Korkuteli ilçesi Göçerler Yaylası'nda meydana geldi. Yaylada yaşayan A.F. ile merada küçükbaş hayvan otlatan amcasının oğlu 51 yaşındaki Kadir F. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine A.F, Kadir F'ye av tüfeği ile 3 el ateş etti. Ağır yaralanan Kadir F., olay yerinde yaşamını yitirdi. Kadir F.'nin cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na morguna götürüldü. Ali F. ise jandarma ekiplerince yakalandı.

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