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Antalya'da merdiven altı üretim 4 bin 900 maske ele geçirildi

Antalya’da ara sokakta araç içerisinden merdiven altı üretilen maske satan bir şüpheli yakalandı ve 4 bin 900 adet maske ele geçirildi.

Antalya'da ara sokakta araç içerisinden merdiven altı üretilen maske satan bir şüpheli yakalandı ve 4 bin 900 adet maske ele geçirildi.


Korona virüsle ilgili özellikle tıbbı maskelerin kullanımının artmasıyla beraber merdiven altı olarak tabir edilen, bakanlık onayı olmayan ürünler de piyasaya sürülmeye başlandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Güvenlik Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi'nde ara sokakta park halindeki bir araçtan maske satışı yapıldığı tespit edildi.


Aynı adreste durdurulan araçtan 4 bin 900 adet maske ele geçirildi. Konuyla ilgili araç sürücüsü ve maskelerin sahibi E.A. hakkında 'Tıbbi Cihaz Reklam Satış ve Tanıtım Yönetmeliği' uyarınca idari işlem yapıldı.

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