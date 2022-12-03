Antalya'da metruk binada kokutan yangın

Antalya'da metruk bir müstakil evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşatırken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Yeşildere Mahallesi 1166 sokak üzerindeki müstakil metruk bir evde çıktı. Evden dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.