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Antalya'da metruk binada şüpheli ölüm

Antalya’da uyuşturucu madde kullandığı ileri sürülen genç metruk binada ölü bulundu.

Antalya'da uyuşturucu madde kullandığı ileri sürülen genç metruk binada ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Yelildere Mahallesi 1171 Sokak'taki metruk bina içinde hareketsiz birini gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde 30 yaşındaki Mustafa A.B'nin öldüğünü belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Mustafa A.B'nin cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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