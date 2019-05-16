Antalya'da metruk ev tepkisi

Antalya'da apartmanların arasında terk edilmiş ve madde bağımlılarına mesken olmuş metruk evler mahalle sakinlerini rahatsız ediyor.Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve ilgili belediye işbirliğiyle bazı metruk evlerin yıkımı gerçekleştirilirken tüm bildirim ve şikayetlere rağmen madde bağımlılarına mesken olan evler vatandaşı tedirgin ediyor.

Muratpaşa ilçesine bağlı Yenigün Mahallesi 1106 sokaktaki apartmanların arasında bulunan ve uzun zamandır kullanılmayan metruk ev, mahallelilerin tepkisini çekiyor. Metruk evler, özellikle geceleri büyük tehlike oluşturuyor. Metruk evin madde bağımlıları tarafından kullanıldığını, geceleri farklı farklı kişilerin gelip uyuşturucu kullandığını ve metruk evde sabahladıklarını söyleyen Mahalle sakinleri, evin biran evvel yıkılmasını ya da kullanılamaz hali getirilmesini istedi. Şikayetler üzerine zaman zaman polisin gelip evde kalanların kimlik kontrollerini yaptığı, evden uzaklaştırdığını ancak aynı gece yine evin bağımlıların işgaline uğradığını söyleyen Mahalleliler, duruma tepkili. İçerisine girilemeyecek derecede kötü kokular yayan metruk evden rahatsızlık duyduklarını söyleyen vatandaşlar, çocuklarını dışarıya çıkarmaya çekindiklerini söylediler.