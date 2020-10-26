İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya'da Mevlid-i Nebi haftasının teması “Peygamberimiz ve Çocuk” oldu

Antalya İl Müftüsü Osman Artan Mevlid-i Nebi haftası çerçevesinde, “Peygamberimiz ve Çocuk” konuları üzerine panel, söyleşi, konferans, ilahi dinletisi ve vaaz gibi çeşitli etkinlikler düzenleneceğini belirtti.


“Peygamber ve Çocuk” temasıyla önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan Mevlid-i Nebi Haftası ile ilgili olarak Antalya İl Müftüsü Osman Artan'ın makamında basın toplantısı düzenledi. Mevlid Kandili'nin önemini vurgulayan Müftü Artan, “İnsanı insan yapan bütün güzelliklerin kendisinde toplandığı bir şahsiyet olan Hz. Peygamber'in (s.a.s) doğumunu kutladığımız, O'nun bireysel ve toplumsal hayatımıza yön veren merhametini, adaletini, sabrını ve cömertliğini; hülasa insanlığa ve topluma sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı O'nun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme ve arınma mevsimidir” dedi.



'Peygamberimiz ve Çocuk'


Artan konuşmalarına şöyle devam etti: “Bu çerçevede 2020 yılı Mevlid-i Nebi Haftası'nda "Peygamberimiz ve Çocuk" konusunun ele alınmasını karara bağlamıştır. Antalya İl Müftülüğü olarak Covid-19 tedbirleri kapsamında hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerde Söz konusu tema sosyal medya aracılığıyla bütün yönleriyle işlenecektir. Bu bağlamda İl Müftülüğümüz ve tüm ilçelerimizde etkinlikler yapılacaktır. Yapılan etkinlikler aracılığıyla Peygamberimizi daha yakından tanımaya, anlamaya ve bilhassa çocuklarla iletişimini yeniden hatırlayarak hayatımıza taşımaya gayret edeceğiz. Bu vesileyle Mevlid-i Nebi gecemizi de tebrik ediyor, 26 Ekim 2020 Pazartesi günü başlayacak olan haftamızın İslâm âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.