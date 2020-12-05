Antalya'da meydana gelen deprem güvenlik kameralarına yansıdı

44'te meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem Antalya ve ilçelerinde hissedildi. 81 kilometre derinlikteki deprem herhangi bir hasara sebep olmazken,

Antalya merkez ve ilçelerinde hissedildi. Depremi hisseden özellikle yüksek katlı binalardaki vatandaşların bazıları korkuya kapılıp sokağa çıkarken kısa süre evlerine girmediler. Korkan çocuklara yakınları tarafından su içirilirken, Gazipaşa ve Alanya ilçelerinde depremi hisseden vatandaşlar, korkuya kapıldıklarını ve dışarı çıktıklarını söylediler. Bazı vatandaşlar depremi şiddetli hissettiklerini ve korktuklarını ifade etti.

Deprem anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Deprem olduğu anda bilgisayar başında çalışan kadın personel, depremin olduğunu hissedince hızlı adımlarla iş yerini terk etti. Dışarıda mola veren işyeri çalışanın ise depremi sarsıntıyla hissederek etrafına bakındığı güvenlik kameralarına yansıdı.

İşyeri çalışanı Umut Akgül, depremin büyük olduğunu, böyle bir depreme daha önce şahit olmadığını söyledi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İlimiz Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 15.44'de meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gelen ilk bilgilere göre olumsuz bir durum yoktur" dedi.